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20:55, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Пользователи пожаловались на сбой в работе Rutube

«Сбой.РФ»: российские пользователи пожаловались на неполадки в работе Rutube

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские пользователи вечером в пятницу, 6 сентября, пожаловались на сбой в работе видеохостинга Rutube. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

Ресурс зафиксировал более 1300 сообщений о неполадках у Rutube. Большая часть поступила из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Не грузит, комменты не оставляет», «Постоянно подвисает видео и появляется ошибка 404», «По поисковой строке на любой вопрос пишет: "Не удалось ничего найти по данному запросу"», «Загружает половину видео и зависает, крутит значок загрузки», — рассказали пользователи.

29 августа россияне пожаловались на сбой в работе онлайн-магазина Wildberries. Пользователи оставили более 1200 сообщений о неполадках у маркетплейса. В пресс-службе компании заявили, что приложение и сервисы Wildberries работают, но у части пользователей могли некорректно отображаться уведомления.

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