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06:50, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

В США прокомментировали удар Российской армии по Полтаве

Макгрегор: удар по Полтаве показал невозможность перехвата российских ракет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Эффективный удар по военному объекту в Полтаве показал, что российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить. Так произошедшее прокомментировал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Эти ракеты, которые были применены, летят со скоростью 4500 миль в час. Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета», — сказал Макгрегор.

Полковник подчеркнул, что баллистические ракеты маневрируют во время полета к цели, что усложняет работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что подобного оружия у США нет.

Российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи во вторник, 3 сентября. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ракетный удар произошел в момент построения, в котором участвовали более 500 украинских военных.

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      Евгений Силаев
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