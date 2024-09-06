Великобритания пообещала поставки тысяч ракет Украине

Politico: Минобороны Великобритании пообещало поставки тысяч ракет ПВО Украине

Министерство обороны Великобритании пообещало поставки тысяч ракет противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили в интервью Politico.

Хили прокомментировал сообщения о поставке Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО. В 2025 году Минобороны ожидает еще больший заказ на поставки аналогичных ракет Киеву.

Также британские чиновники сообщили изданию о продолжении программы обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Operation Interflex. Как сообщается, на данный момент через программу подготовки прошли 45 тысяч украинских военных.

Ранее издание отметило желание Хили стать «мистером Украина». Как отмечают британские чиновники, поддержка Киева является для него «приоритетом номер один», несмотря на существующие внутри его страны проблемы.

