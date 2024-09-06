Министр обороны Британии захотел стать «мистером Украина»

Politico: министр обороны Британии Хили хочет стать «мистером Украина»

Вступивший в должность в июле министр обороны Великобритании Джон Хили говорит, что поддержка Киева является для него «приоритетом номер один», несмотря на существующие внутри его страны проблемы, так как он хочет стать «мистером Украина». Об этом пишет Politico.

«Его помощники заявили, что его амбиции заключаются в том, чтобы его считали "мистером Украина" британского правительства», — говорится в материале.

Это неофициальное звание до недавних пор носил его предшественник, консерватор Бен Уоллес. Союзники Британии считали непоколебимой его приверженность Украине и одно время даже рассматривали его кандидатуру на роль генерального секретаря НАТО.

Когда Уоллес был главой оборонного ведомства, лейборист Хили выступал оппозиционным «теневым министром обороны». Он поддерживал теплые отношения с Уоллесом, несмотря на то, что он член Консервативной партии. Вступив в должность министра, Хили заявил, что хочет продолжить политику Уоллеса.

Министерство обороны Великобритании ранее объявило о передаче Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet до конца года для поддержки противовоздушной обороны Украины.