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04:38, 6 сентября 2024Мир

Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Британия направит Киеву 650 ракет Martlet, первая партия ожидается до конца года

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки противовоздушной обороны (ПВО). Первая партия должна быть поставлена до конца 2024 года, следует из заявления Министерства обороны Соединенного Королевства.

«Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что о пакете помощи в виде Martlet для Киева официально объявит британский министр обороны Джон Хили во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы есть доказательства причастности Великобритании к ударам Вооруженных сил Украины к ударам вглубь России. Действия Соединенного Королевства носят деструктивный характер и ее можно считать соучастником ситуации на Украине, отметила дипломат.

Несколькими днями ранее стало известно, что Великобритания вложила более 500 миллионов фунтов стерлингов в Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был основан в 2022 году. Подчеркивалось, что взнос был самым крупным. Средства были вложены и Норвегией, Швецией, Данией, Исландией.

Настало их время!
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      Марина Совина
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