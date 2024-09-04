Захарова заявила о доказательствах причастности Британии к ударам ВСУ по России

Захарова: у Москвы есть доказательства причастности Британии к ударам ВСУ по РФ

У Москвы есть доказательства причастности Великобритании к ударам Вооруженных сил Украины к ударам вглубь России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа этого года для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии в районе города Солсбери», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что действия Британии носят деструктивный характер и ее можно считать соучастником ситуации на Украине.

Ранее Захарова призвала Британию отказаться от поддержки Украины. Она подчеркнула, что из-за поставок оружия Киеву Лондон несет ответственность за удары по российской территории.