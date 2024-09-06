ВСУ трижды обстреляли российский город

Губернатор Гладков: ВСУ трижды обстреляли Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 5 сентября, трижды обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрелов в 15 домовладениях зафиксированы повреждения кровли, остекления, фасадов и заборов. Также на территории предприятия разрушена крыша и поврежден припаркованный внутри автомобиль.

«Было много пожаров. Сотрудники МЧС совместно с нашими бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, сухой травы и подстилки в лесном массиве», — написал губернатор.

Также ВСУ обстреляли село Грузское Борисовского района Белгородской области. В результате атаки в двух многоквартирных домах повреждены фасады и остекления, осколками окон поврежден припаркованный автомобиль.