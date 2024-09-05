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22:21, 5 сентября 2024Россия

ВСУ обстреляли российское село

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Грузское

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате обстрела в двух многоквартирных домах повреждены фасады и остекления, осколками окон поврежден припаркованный автомобиль. Также в частном домовладении повреждены газовая труба, хозпостройка, линия электроснабжения и припаркованный рядом трактор.

«Информация о последствиях уточняется. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков.

В этот же день ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области. По словам Гладкова, при обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения предплечья, а также ноги. Он самостоятельно обратился в больницу в Шебекино.

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      Евгений Силаев
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