Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ двух российских населенных пунктов

Белгородский губернатор Гладков: мужчина ранен при обстреле ВСУ Новой Таволжанке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, про очередном обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения предплечья, а также ноги. Он самостоятельно обратился в больницу в Шебекино. Госпитализация не потребовалась.

Помимо этого, в селе выбиты окна, посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы в 15 частных домовладениях. Еще один дом из-за прямого попадания снаряда разрушен наполовину. «В двух многоквартирных домах повреждено остекление. В результате прилета снаряда пострадало административное здание социального объекта. Есть повреждения на линии электропередачи — жители села временно остаются без света», — рассказал Гладков.

Он добавил, что в районе села Ракитное прилет боеприпаса повредил кузов легкового автомобиля.

Гладков подчеркнул, что оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.

Днем ранее губернатор сообщил о смерти трех мирных жителей села Новая Таволжанка в результате обстрела ВСУ. Еще два человека пострадали. Их доставили в больницу Белгорода для оказания медпомощи. 5 сентября Украина продолжила обстрел населенного пункта.