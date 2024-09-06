Захарова раскритиковала фон дер Ляйен по одной причине

Захарова: слова главы ЕК отражают намерение ЕС руководствоваться интересами США

Слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о разрыве энергетического сотрудничества с Москвой показывают то, что Европейский союз (ЕС) намерен продолжать руководствоваться интересами США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на официальном сайте ведомства.

«То, как рьяно фон дер Ляйен взялась за сохранение "крестового похода" против импорта российских энергоносителей в Евросоюз, показывает, что обновленный состав ЕК намерен продолжать руководствоваться прежде всего интересами США», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, ключевыми ориентирами политики Еврокомиссии в энергетической сфере, которую она «навязывает» странам-членам ЕС, являются сдерживание России и «исполнение политзаказа заокеанских кукловодов».

30 августа фон дер Ляйен на конференции по безопасности Globsec заявила о «пользе» для Евросоюза от разрыва сотрудничества в энергетической сфере с Россией.