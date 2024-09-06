Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:26, 6 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский сообщил «длительном» разговоре с Макроном

Зеленский сообщил о «длительном и содержательном» разговоре с Макроном
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «длительном и содержательном» телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

В ходе разговора политики обсудили продолжение оборонного сотрудничества между странами, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, «а также возможность совместного производства некоторых видов вооружения».

«Еще раз подчеркнул: нам крайне нужно разрешение партнеров бить по аэродромам, с которых взлетают носители КАБов и ракет, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц проведут личную встречу в немецком Франкфурте в пятницу, 6 сентября. Помимо этого, агентство Bloomberg сообщает, что союзники Украины хотят провести встречу в Рамштайне (Германия) в пятницу, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Павел Дуров сделал первое заявление после задержания. Что он думает о произошедшем и о претензиях властей Франции?

      Зеленский сообщил «длительном» разговоре с Макроном

      В центре Лондона установят памятник Елизавете II

      В Чехии предложили альтернативный маршрут транзита газа

      Группа Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону и анонсировала новый альбом

      Помощница учителя попыталась заняться оральным сексом с 13-летним бойфрендом дочери

      Раскрыты явные признаки неизбежного краха отношений

      На Украине заявили о бессмысленности перестановок в правительстве

      В Пентагоне оценили последствия применения Украиной ракет высокой дальности

      Маск назвал демографический кризис в ЕС неизбежным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше