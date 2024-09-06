Зеленский сообщил «длительном» разговоре с Макроном

Зеленский сообщил о «длительном и содержательном» разговоре с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «длительном и содержательном» телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

В ходе разговора политики обсудили продолжение оборонного сотрудничества между странами, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, «а также возможность совместного производства некоторых видов вооружения».

«Еще раз подчеркнул: нам крайне нужно разрешение партнеров бить по аэродромам, с которых взлетают носители КАБов и ракет, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц проведут личную встречу в немецком Франкфурте в пятницу, 6 сентября. Помимо этого, агентство Bloomberg сообщает, что союзники Украины хотят провести встречу в Рамштайне (Германия) в пятницу, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева.