Шольц и Зеленский проведут встречу в Германии в пятницу

AFP: Шольц и Зеленский проведут встречу в Германии в пятницу

Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц проведут личную встречу в немецком Франкфурте в пятницу, 6 сентября. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.

«Немецкий канцлер Олаф Шольц и Владимир Зеленский проведут встречу в пятницу во Франкфурте. Приватная встреча пройдет, когда страны, оказывающие военную поддержку Украине, включая США, соберутся на американской авиабазе в Германии», — сказано в сообщении.

Помимо этого, агентство Bloomberg сообщает, что союзники Украины хотят провести встречу в Рамштайне (Германия) в пятницу, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители России обязательно должны быть на втором «саммите мира». Украинский политик также признал бессмысленность саммита без участия российской стороны.

В свою очередь, в Еврокомиссии рассказали, что кредит на сумму около 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, будет предоставлен Киеву до конца текущего года.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что Украина и страны, поставляющие ей вооружения, получили первый транш в размере 1,4 миллиарда евро из доходов от размещения замороженных российских активов.