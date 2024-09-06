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08:31, 6 сентября 2024Забота о себе

Женщина узнала о необычных секс-пристрастиях матери и последовала ее примеру

Фото: Maria Vlasova / Unsplash

Сьюзан Блючайлд в 16 лет узнала о секс-пристрастиях матери, исполняющей за деньги роль доминатрикс, и захотела последовать ее примеру. Причины этого решения она рассказала изданию iNews.

Женщина рассказала, что в подростковом возрасте застала свою 48-летнюю мать в костюме доминатрикс, хлещущей мужчину в стрингах. «Это было, мягко говоря, шоком. Она объяснила, что готова пойти на многое ради дополнительного заработка, но я восприняла ее слова как шутку», — призналась Блючайлд.

Однако некоторое время спустя она стала тайной помощницей матери. Девушка помогала родительнице сортировать письма от потенциальных клиентов, которые приходили на их адрес. Также, пока мать обслуживала клиентов, Блючайлд сидела на кухне, исполняя роль охранницы. «Затем я начала подавать чай и торт, помогала оскорблять клиентов по их просьбе и иногда шлепала их. Постепенно я превратилась в госпожу Элейн. Я помогала матери три года», — рассказала она.

Женщина объяснила, что наличие собственных денег помогало ей чувствовать себя в хорошем настроении и в безопасности.

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