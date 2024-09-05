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08:30, 5 сентября 2024Забота о себе

Женщина отказалась от секса на семь лет и рассказала о результатах

Фото: Unsplash

Блогерша и дизайнер Алексис Тернер рассказала, как отказалась от случайных связей и близости семь лет назад и какие целибат принес результаты. Историей 32-летней американки делится издание Mirror.

До воздержания Алексис перенесла удаление матки по медицинским показаниям, а после решила отказаться от секса и других эротических удовольствий, включая мастурбацию. «Это был способ избежать потенциальных ловушек и эмоциональных потрясений, которые могут возникнуть в интимных отношениях. Придерживаясь этого пути, я нашла уникальное понимание того, что мне действительно нужно и чего я хочу от отношений с другими», — отметила женщина.

Она добавила, что готова изменить своим принципам только ради достойного мужчины, с которым заключит брак. «Иногда меня спрашивают: "С тобой что-то не так?". Что заставляет меня чувствовать, будто мое целомудрие рассматривается как проблема или что-то, что нужно исправить. Слышать, как люди говорят, что безбрачие неестественно, бывает обидно — это предполагает, что мой выбор неправильный или необычный, и не учитывает мои ценности и убеждения», — добавила американка.

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      Александра Лисица
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