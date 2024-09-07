7 сентября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

7 сентября в России празднуют День города Москвы, а в мире — День барабанщика, День бороды и Всемирный день уничтожения военной игрушки. Православные верующие вспоминают апостола от 70-ти Тита. Подробнее о праздниках и традициях, связанных с 7 сентября, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День города Москвы

День города Москвы традиционно отмечают во вторые выходные сентября. 877-й день рождения столицы планируют отметить с размахом — в центре Москвы организуют массовые гуляния, флешмобы и мастер-классы. В числе других площадок: Поклонная гора, Измайловский парк, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», а также аллея Космонавтов. Как указано на сайте мэра Москвы, 7 сентября праздничные площадки будут открыты с 12:00 до 21:00.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Какие еще праздники отмечают в России 7 сентября

День Бородинского сражения;

День промышленности в Ульяновской области;

День создания Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Праздники в мире

Всемирный день бороды

Датские викинги устраивали торжества в честь бороды еще в IX веке — правда, тогда у праздника не было конкретной даты. С 2010 года праздник отмечают в первую субботу сентября: в этот день по всему миру устраивают парады, фотосессии и флешмобы.

Кстати, в России есть и свой праздник для бородатых людей — День бородача отмечают 6 апреля в память о том, как Екатерина II отменила петровский налог на бороды.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

День барабанщика

Праздник возник в 1896 году — тогда в греческих Афинах прошла первая Олимпиада современности. На церемонии открытия команде спортсменов из Швейцарии аккомпанировал ансамбль военных барабанщиков.

Современные барабанщики придумали еще одну дату праздника. Альтернативный День барабанщика отмечают 11 ноября, поскольку дата «11.11» визуально напоминает барабанные палочки.

Какие еще праздники отмечают в мире 7 сентября

Международный день стервятника;

Всемирный день уничтожения военной игрушки;

День рождения Google;

День любителей пива в США;

Праздник фонариков в Италии.

Какой церковный праздник сегодня

Перенесение мощей апостола Варфоломея

Святой апостол Варфоломей был одним из двенадцати учеников Христа. Согласно преданию, после Сошествия Святого Духа он отправился проповедовать в Сирию и Малую Азию. По пути святой совершал многочисленные чудеса, например вместе с апостолом Филиппом они уничтожили огромную ехидну, которой язычники поклонялись как божеству.

Позже Варфоломей пошел с проповедью в Индию, затем посетил Великую Армению, где был распят по проискам язычников. Несколько сотен лет мощи святого хранились в Альбане Армянской (современный Баку), но в VI веке их перенесли в Месопотамию, а в IX-м — в Италию.

Фото: Public Domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 7 сентября

День памяти апостола от 70-ти Тита, епископа Критского;

День памяти священномученика Владимира Мощанского;

День памяти преподобномученика Моисея.

Приметы на 7 сентября

На Руси эта дата была известна под названием Тит Листопадник. Считалось, что в этот день с деревьев начинает опадать листва, а в лесу заканчивается грибной сезон. На Тита Листопадника подсчитывали запасы и начинали готовить напиток на чайном грибе — считалось, что он получится особенно вкусным.

Отправляясь в лес, не следует сбивать ногами грибы — даже несъедобные. Также нельзя касаться мухоморов — это приведет к разладу в семье. А если после похода за грибами в корзине окажутся только белые, то зима будет студеной.

Сегодня не стоит делать ремонт и заниматься строительством — это чревато неприятностями.

7 числа можно отправляться в путешествия — у тех, кто уже завершил важные дела, дорога пройдет гладко.

Если в этот день слышно гром, то осень будет теплой, а зима, наоборот, морозной.

Кто родился 7 сентября

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский театральный и кинорежиссер, лауреат многочисленных наград — в том числе «ТЭФИ», «Кинотавра» и «Ники». В числе самых известных работ Серебренникова фильмы «Петровы в гриппе», «Изображая жертву», «Ученик», «Лето».

Весной 2024 года режиссер представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм «Лимонов: Баллада».

Русский писатель и переводчик, многие его произведения входят в школьную программу. Например, повести «Гранатовый браслет», «Олеся» и «Суламифь», а также рассказ «Белый пудель». Интересно, что за свою жизнь Куприн перепробовал множество профессий — он был грузчиком, кладовщиком, лесным объездчиком, землемером, псаломщиком, корректором, управляющим имением и даже зубным врачом.

Кто еще родился 7 сентября