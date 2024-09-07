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18:51, 7 сентября 2024Мир

Армия Израиля ликвидировала командиров двух батальонов «Исламского джихада»

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали командиров двух батальонов «Исламского джихада»

Фото: Israeli Army Handout / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) ликвидировали командиров двух батальонов палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» в центральном районе сектора Газа. Об этом сообщается на сайте ЦАХАЛ.

Как стало известно, в четверг, 4 сентября, вертолеты военно-воздушных сил страны атаковали замаскированный командный комплекс террористов в гуманитарной зоне в Дейр-эль-Балахе, который использовался боевиками ХАМАС и «Исламского джихада». В ходе удара ликвидированы в том числе командир южного батальона «Исламского джихада» Абдулла Хаттаб, а также командир восточного батальона Хатэм Абу аль-Джадиан.

«Перед атакой было предпринято множество мер для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия и авиаударов, а также дополнительной разведывательной информации», — подчеркнули израильские военные.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о подготовке к наступательным действиям на ливанском фронте. Как сообщил начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви, за последний месяц Израиль ликвидировал множество бойцов «Хезболла» и уничтожил большое количество военной инфраструктуры движения на территории Ливана.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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