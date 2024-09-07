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05:49, 7 сентября 2024Мир

Блинкен переговорил с новым главой МИД Украины

Блинкен поговорил с новым главой МИД Украины Сибигой
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Vesa Moilanen / imago-images.de / Globallookpress.com

Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

«Он давний партнер, и я уверен, что мы продолжим хорошую работу и тесное сотрудничество, налаженное его предшественником», — говорится в публикации. Блинкен заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним лично в ближайшие недели.

5 сентября Верховная Рада уволила Кулебу с поста министра иностранных дел Украины, его отставку поддержали 240 депутатов. Новым главой МИД республики назначили Сибигу.

Источник издания «Общественное» связал уход Кулебы с недовольством президента Украины Владимира Зеленского его работой по привлечению военной помощи.

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      Сергей Грехов
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