Блинкен поговорил с новым главой МИД Украины Сибигой

Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

«Он давний партнер, и я уверен, что мы продолжим хорошую работу и тесное сотрудничество, налаженное его предшественником», — говорится в публикации. Блинкен заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним лично в ближайшие недели.

5 сентября Верховная Рада уволила Кулебу с поста министра иностранных дел Украины, его отставку поддержали 240 депутатов. Новым главой МИД республики назначили Сибигу.

Источник издания «Общественное» связал уход Кулебы с недовольством президента Украины Владимира Зеленского его работой по привлечению военной помощи.

