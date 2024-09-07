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12:17, 7 сентября 2024Интернет и СМИ

Сообщение о фальсификации на выборах в Петербурге опровергли

В избиркоме Петербурга опровергли сообщение о фальсификации на выборах

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В сети распространилось сообщение о фальсификации на выборах в Санкт-Петербурге. В избиркоме опровергли эту информацию.

Telegram-канал «Огонь Костров» опубликовал 6 сентября пост, в котором утверждается, что в Центральном районе Санкт-Петербурга с территории участковой избирательной комиссии (УИК) № 2256 сотрудница в сопровождении полиции вынесла бюллетени. Также сообщается, что сейф-пакет был помещен в обычный шкаф.

По мнению автора поста, это указывает на возможность фальсификации. В качестве доказательства приводится видео, где сотрудница комиссии несет кипу бюллетеней, ее сопровождают правоохранители.

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассказали, что на самом деле сотрудница комиссии несет неиспользованные бюллетени. Использованные бюллетени упакованы в сейф-пакеты, опечатаны и хранятся в помещении для голосования под видеонаблюдением. «Никакого нарушения нет. (…) Здесь абсолютное соблюдение норм избирательного законодательства», — говорится в заявлении.

Информация о фальсификации на выборах в Санкт-Петербурге не распространилась в СМИ. При этом фейк опубликовали у себя несколько пользователей соцсетей.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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