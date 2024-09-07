Футболист забил мяч ударом со своей половины поля в матче Первой лиги

Жамалетдинов из «Шинника» забил гол «Уфе» ударом со своей половины поля

Нападающий ярославского «Шинника» Тимур Жамалетдинов забил мяч ударом со своей половины поля в домашнем матче девятого тура Первой лиги против «Уфы». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 сентября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 85-й минуте уфимцы потеряли мяч в атаке, а Жамалетдинов нанес удар из-за центральной линии. Голкипер «Уфы» далеко вышел из ворот и не смог выручить свою команду.

Гол Жамалетдинова стал вторым в матче. На 15-й минуте отличился игрок «Шинника» Захар Федоров.

«Шинник» благодаря победе набрал девять очков и находится на 13-м месте. «Уфа» имеет в активе шесть очков, клуб располагается на 16-й позиции.