Минтранс допустил более раннее финансирование строительства моста через Лену

Старовойт: Минтранс рассмотрит более раннее госфинансирование моста через Лену

Минтранс России по просьбе Якутии рассмотрит возможность сдвига на более ранний срок финансирования из государственного бюджета строительства моста через Лену, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что руководство Якутии хотело сдвинуть на более близкий срок финансирование со стороны федерального бюджета. Глава ведомства отметил, что вопрос будет рассматриваться на площадке правительства.

«При финансовой возможности мы это сделаем, но первоначальные инвестиции в соответствии с финансово-правовой моделью реализации предполагаются со стороны частного инвестора и заемных средств», — допустил он.

Министр добавил, что проект востребован для развития региона. Первый этап строительства моста уже начат.

Ранее сообщалось, что строительство моста через реку Лену в Якутии планируют начать в 2024 году. Он будет построен в самом узком из возможных мест.