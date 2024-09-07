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02:48, 7 сентября 2024Экономика

Минтранс допустил более раннее финансирование строительства моста через Лену

Старовойт: Минтранс рассмотрит более раннее госфинансирование моста через Лену

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Минтранс России по просьбе Якутии рассмотрит возможность сдвига на более ранний срок финансирования из государственного бюджета строительства моста через Лену, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что руководство Якутии хотело сдвинуть на более близкий срок финансирование со стороны федерального бюджета. Глава ведомства отметил, что вопрос будет рассматриваться на площадке правительства.

«При финансовой возможности мы это сделаем, но первоначальные инвестиции в соответствии с финансово-правовой моделью реализации предполагаются со стороны частного инвестора и заемных средств», — допустил он.

Министр добавил, что проект востребован для развития региона. Первый этап строительства моста уже начат.

Ранее сообщалось, что строительство моста через реку Лену в Якутии планируют начать в 2024 году. Он будет построен в самом узком из возможных мест.

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      Марина Совина
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