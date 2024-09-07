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11:24, 7 сентября 2024Россия

Мишустин проголосовал на выборах в Москве

Мишустин воспользовался системой электронного голосования на выборах в Москве

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Глава кабмина отметил, что необходимо участвовать в выборах. «Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение — ради настоящего и будущего России», — сказал он.

Отмечается, что Мишустин воспользовался системой электронного голосования, заполнив бюллетень на компьютере.

Ранее было названо количество проголосовавших в Москве на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Это сделали более двух миллионов москвичей.

Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, большинство москвичей выбирает онлайн-голосование, таких уже более 1,85 миллиона. Еще 110 тысяч отдали свой голос при помощи терминалов электронного голосования на участках, а 63 тысячи избирателей — бумажных бюллетеней.

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      Александра Д Борисова
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