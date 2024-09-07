На автодороге Воронеж-Луганск ввели дополнительные меры безопасности из-за пожара

Гусев: из-за пожара полностью перекрыт участок автодороги Воронеж-Луганск

В Острогожском районе Воронежской области власти ввели дополнительные меры безопасности из-за пожара и детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По данным в канале, полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-ого по 105-й километр автодороги Воронеж-Луганск. Весь транзитный транспорт с 51-ого километра направляется в сторону Нововоронежа. Сейчас горение сухой растительности продолжается. Ее тушение осложняется продолжающейся детонацией. Губернатор отметил, что необходимая группировка сил и средств сформирована. Кроме того, из прилегающих к месту ЧП населенных пунктов эвакуировано несколько сотен человек. Режим ЧС действует в трех населенных пунктах района.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 сентября Гусев заявил, что после подавления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Острогожском районе началась детонация взрывоопасных предметов.