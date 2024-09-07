На Украине озвучили стоимость «белого билета» для отсрочки от мобилизации

Нардеп Юрченко: «белый билет» на Украине покупают за $37 тысяч

«Белый билет» (военный билет, свидетельствующий об освобождении от службы в армии по состоянию здоровья — прим. «Ленты.ру») для отсрочки от мобилизации на Украине покупают за 37 тысяч долларов (около 3,34 миллиона рублей). Такую стоимость озвучит народный депутат Александр Юрченко в эфире «Ранок.LIVE».

Он сослался на данные расследования по коррупции среди военкомов Киевской области. «Мы постоянно слышим: там военкомат купил дом в Испании, там взяли военкома на взятке. Сейчас платят 37 тысяч долларов, чтобы получить "белый билет"», — заявил нардеп.

Как отмечает «Страна.ua», в 2023 году, до ужесточения законодательства по мобилизации, получить отсрочку стоило от пяти до десяти тысяч долларов.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская рассказала, что на Украине нарушающие закон сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) практически не привлекаются к ответственности.