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02:27, 7 сентября 2024Мир

На Западе объяснили кадровые перестановки на Украине

Аналитик Меркурис назвал наступление России причиной кадровой чехарды в Киеве

Фото: Unsplash

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что успехи российской армии на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам на Украине. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис объяснили кадровые перестановки на Украине и назвал их причиной наступление России .

«В самой Украине были насмешки и критика по поводу изменений в правительстве [президента Украины Владимира] Зеленского. Я полагаю, что это не последние перестановки, мы движемся к концу», — сказал он.

Ранее депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, что кадровые перестановки в кабмине связаны с централизацией власти Зеленским и его офисом. По ее мнению, отставки чиновников, включая главу МИД Дмитрия Кулебу, говорят о серьезном кризисе управления в стране.

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