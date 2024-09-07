Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 7 сентября 2024Мир

На Западе заявили о новой угрозе для ВСУ

BI: условия для использования истребителей F-16 на Украине остаются рискованными

Фото: Marcel v / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Global Look Press

Истребители F-16 сейчас опасно использовать в боях на Украине. Об этом отставной летчик военно-морских сил Вооруженных сил США Винсент Айелло рассказал изданию Business Insider.

«Полеты на истребителях — опасное занятие даже в условиях отсутствия какой-либо угрозы. В любом случае это будет очень хаотичная ситуация, усугубляемая тем, что у вас новый самолет и он первую неделю работает в этом конфликте», — сказал он.

Он подчеркнул, что обстановка для F-16 остается сложной из-за ударов Российской армии. При этом сложность для украинских пилотов представляет также тот факт, что данный самолет сильно отличается от советских истребителей, на которых они привыкли летать.

Ранее американский подрядчик в сфере обороны занялся активным рекрутингом бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии. Отмечается, что на авиабазе готовят и пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с истребителями F-16.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе заявили о переломном моменте в конфликте на Украине. Как Киев может изменить ход боевых действий?

      На Западе заявили о новой угрозе для ВСУ

      Экс-аналитик ЦРУ уличил США в лицемерии после обвинений в адрес России

      Во Франции рассказали о наступившей для Зеленского двойной катастрофе

      Грузия разгромила Чехию в матче Лиги наций УЕФА

      Трое жителей российского региона пострадали при обстреле ВСУ

      Стало известно о применении ВСУ «дронов-драконов» по российским бойцам

      В России высказались о применении Украиной дронов с автоматами Калашникова

      В России последствия падения грузовика с моста в реку сняли на видео

      В Польше назвали одно условие для уничтожения ракет над Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше