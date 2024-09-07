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11:03, 7 сентября 2024Россия

Обломки беспилотника обнаружили в российском регионе

Глава Калужской области Шапша: в Козельском районе нашли обломки беспилотника

Фото: Ара Киланянц / Коммерсантъ

В Козельском районе Калужской области в лесном массиве нашли обломки беспилотника самолетного типа. Об этом рассказал губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram.

«В Козельском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА (беспилотный летательный аппарат — прим. «Ленты.ру») самолетного типа. На месте работает оперативная группа», — написал он.

Глава Калужской области напомнил, что иногда местные жители находят сбитые системами противовоздушной обороны (ПВО) дроны раньше, чем оперативные службы. Он призвал не приближаться и не трогать такие объекты ввиду риска детонации находящейся в них взрывчатки.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа в двух приграничных регионах. По данным оборонного ведомства, два дрона сбили в Белгородской области, еще два — в Курской.

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      Александр Курбатов
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