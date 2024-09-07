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22:39, 7 сентября 2024Мир

Президент Ирана призвал переместить столицу

Президент Пезешкиан: столицу Ирана нужно перенести из Тегерана к южным границам

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

У властей Ирана нет другого пути, кроме как перенести политический и экономический центр страны из Тегерана ближе к южным границам страны и берегу Персидского залива. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает агентство Fars.

«Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр. Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в текущей ситуации необходимо постоянно привозить в Тегеран ресурсы с юга и моря, превращать их в товары и затем обратно возвращать на юг на экспорт. По его словам, данная ситуация серьезно снижает конкурентоспособность страны.

Ранее посол Ирана Казем Джалали допустил подписание договора о партнерстве с Россией осенью. По его словам, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией могут подписать на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.

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