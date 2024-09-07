Раскрыты распространенные ошибки при сдаче на водительские права

МВД перечислило частые ошибки россиян при сдаче экзамена по вождению

Распространенные ошибки россиян при сдаче экзамена на водительские права перечислило МВД. Об этом пишет РИА Новости.

К наиболее частым ошибкам в ведомстве отнесли нарушение требований дорожной разметки. Россияне нередко забывают включить сигнал указателя поворота и уступить дорогу другому автомобилю или пешеходу, которые имеют преимущество.

Нередко будущие водители нарушают правила парковки задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельно тротуару.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил возвращать бойцам спецоперации отобранные водительские права. Возможность вернуть водительские удостоверения у них появится на основании ходатайства командования воинской части.