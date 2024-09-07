Раскрыты распространенные ошибки при сдаче на водительские права

Распространенные ошибки россиян при сдаче экзамена на водительские права перечислило МВД. Об этом пишет РИА Новости.
К наиболее частым ошибкам в ведомстве отнесли нарушение требований дорожной разметки. Россияне нередко забывают включить сигнал указателя поворота и уступить дорогу другому автомобилю или пешеходу, которые имеют преимущество.
Нередко будущие водители нарушают правила парковки задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельно тротуару.
Ранее президент России Владимир Путин разрешил возвращать бойцам спецоперации отобранные водительские права. Возможность вернуть водительские удостоверения у них появится на основании ходатайства командования воинской части.