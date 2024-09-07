Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:39, 7 сентября 2024Россия

Раскрыты распространенные ошибки при сдаче на водительские права

МВД перечислило частые ошибки россиян при сдаче экзамена по вождению

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Распространенные ошибки россиян при сдаче экзамена на водительские права перечислило МВД. Об этом пишет РИА Новости.

К наиболее частым ошибкам в ведомстве отнесли нарушение требований дорожной разметки. Россияне нередко забывают включить сигнал указателя поворота и уступить дорогу другому автомобилю или пешеходу, которые имеют преимущество.

Нередко будущие водители нарушают правила парковки задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельно тротуару.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил возвращать бойцам спецоперации отобранные водительские права. Возможность вернуть водительские удостоверения у них появится на основании ходатайства командования воинской части.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Д Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили силы России противостоять ВСУ в Курской области. Что об этом сказал Песков?

      В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими паралимпийцами

      В США испугались стремления Турции вступить в БРИКС

      В российском регионе задержали угрожавшую взорвать больницу женщину

      В российском регионе мужчина готовил шашлыки и поджег 11-летнего сына

      Раскрыты распространенные ошибки при сдаче на водительские права

      Посол Ирана допустил подписание договора о партнерстве с Россией осенью

      В МИД заявили о тайных покупках российского газа на Западе

      Товарищеский матч между сборными России и Таиланда отменили

      Столичная система электронного голосования успешно отразила 150 кибератак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше