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00:36, 7 сентября 2024Мир

В США заявили о попытке Китая влиять на выборы на уровне штатов

Разведка США заявила, что Китай пытается влиять на выборы на уровне штатов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай пытается влиять на ход выборов в США на уровне штатов и на местном уровне, а не на президентское голосование, заявили американские спецслужбы. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя аппарата директора национальной разведки США, разведка продолжает считать, что КНР не пытается влиять на президентскую гонку. «Китай со своей стороны концентрирует внимание на выборах нижестоящих уровней», — подчеркнул он.

По словам специалиста, китайская сторона пытается выстроить отношения с американскими должностными лицами и структурами на уровне штатов. Он указал на «заинтересованность Пекина в некоторых избирательных гонках, не относящихся к президентской».

Ранее МИД КНР обвинил США в давлении и вмешательстве во внутренние дела страны. В ведомстве также отметили, что американская сторона использует «неправильные слова и действия» и порочит имидж Китая. Там подчеркнули, что Пекин готов к диалогу с Вашингтоном, но он не должен быть с «позиции силы».

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      Марина Совина
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