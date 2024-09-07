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13:23, 7 сентября 2024Спорт

Российских паралимпийцев оставили без спонсорских телефонов на Играх-2024

Рожков подтвердил, что россиянам не подарили спонсорские телефоны на Играх-2024
Золотая медалистка Валерия Шабалина

Золотая медалистка Валерия Шабалина. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Российских спортсменов оставили без спонсорских телефонов на Паралимпийских играх-2024. Это подтвердил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, слова которого передает «ВсеПроСпорт».

Рожков назвал это штатной историей и добавил, что это не главное. «Важно, что допустили до Игр, дали выступать и побеждать. В связи с санкциями ПКР, приостановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) много есть и других ограничений», — отметил он.

Ранее стало известно, что оргкомитет предоставил приглашения на церемонию закрытия Паралимпийских игр-2024 для российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонала. Мероприятие состоится 8 сентября.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Они не были допущены к участию в церемонии открытия Игр.

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      Дарья Коршунова
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