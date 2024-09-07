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05:17, 7 сентября 2024Россия

Старовойт рассказал о затратах для восстановления дорог в Курской области

Старовойт: восстановление дорог в Курской области потребует 3 млрд руб

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Для восстановления дорог в Курской области планируется выделить как минимум 3 миллиарда рублей, заявил министр транспорта Роман Старовойт в интервью РИА Новости.

По его словам, особое внимание уделяется этому региону, а также Белгородской области. «Я сам выезжаю туда, осматриваю объекты, чтобы как только позволит ситуация, наши специалисты могли выйти на эти объекты для их восстановления», — отметил министр.

Старовойт также рассказал про восстановление дорог в новых регионах. Он обвинил власти Украины в том, что они «совершенно не вкладывали средства в дорожную инфраструктуру, в мосты».

Ранее Старовойт признал деградацию российских федеральных дорог и пообещал их отремонтировать. Глава ведомства заявил, что в новых транспортных нацпроектах упор будет сделан на восстановление старой, а не на строительство новой инфраструктуры.

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      Сергей Грехов
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