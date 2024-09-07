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01:48, 7 сентября 2024Мир

В Великобритании рассказали о сокрушительном ударе для Украины

Spectator: потеря Красноармейска станет сокрушительным ударом для Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) станет сокрушительным ударом для Украины, заявил журналист и режиссер Джордж Льюэллин, недавно посетивший город, в своей статье в британском еженедельнике The Spectator.

По данным издания, это может привести к отступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей удерживаемой ими территории Донецкой народной республики (ДНР). Автор статьи напомнил, что населенный пункт является крупным логистическим хабом на пересечении железных и автомобильных дорог. Он снабжает другие города и поселки вдоль донецкой линии фронта и стратегически важен для обеих сторон.

«Для России он во многих отношениях — ключ к остальной части Донбасса. Если ей удастся отбить у Украины Покровск, то велика вероятность того, что за ним последует и весь регион», — подчеркнул автор.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что Вооруженные силы (ВС) России могут скоро прорвать весь южный фронт ВСУ в ДНР.

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      Марина Совина
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