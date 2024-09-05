Британский политолог Ливен: ВС России могут скоро прорвать южный фронт в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России могут скоро прорвать весь южный фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил британский политолог Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft.

«Если или когда Покровск (Красноармейск — прим. «Ленты.ру») падет, это будет означать, что Россия контролирует почти весь южный Донбасс и может нанести удар либо на север по оставшимся украинским позициям в северной части Донецкой области, либо на восток с целью прорыва всего украинского южного фронта», — рассказал военный аналитик.

Ливен также добавил, что вторжение ВСУ в Курскую область не позволило переломить ситуацию и нарушить планы России. По его словам, даже западная военная помощь не позволит Киеву изменить положение на фронте.

Ранее Ливен заявил, что недальновидная политика НАТО обернулась прокси-конфликтом с Россией на территории Европы, обстоятельства которого выгодны Москве. При этом он подчеркнул, что расширение альянса преподносилось как шаг, который не повлечет за собой никаких рисков, а неоднократные предупреждения о возможном конфликте высмеивались западными дипломатами.