RS: недальновидная политика НАТО обернулась прокси-конфликтом с Россией

Недальновидная политика НАТО обернулась прокси-конфликтом с Россией на территории Европы, обстоятельства которого выгодны Москве. На просчет Североатлантического альянса указал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft (RS).

«Теперь НАТО оказалась в ситуации, которую она и ее американский гегемон тщательно избегали во время первой холодной войны: в конфликте с Россией не в Азии или Африке, а в самой Европе, причем в обстоятельствах, которые в долгосрочной перспективе в значительной степени благоприятствуют России», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что расширение альянса преподносилось как шаг, который не повлечет за собой никаких рисков, а неоднократные предупреждения о возможном конфликте высмеивались западными дипломатами.

Ранее доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал вхождение Финляндии в НАТО глупейшим шагом страны. По его словам, государство стало мишенью в потенциальной войне России с альянсом. Он подчеркнул, что до этого Финляндия жила в мире с Россией на протяжении многих десятилетий, а экономические отношения двух государств активно развивались.