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16:13, 7 сентября 2024Из жизни

Упрямый еж не дал взлететь самолету

Bild: отказавший уходить со взлетной полосы еж сорвал вылет самолета в ФРГ

Фото: Harmony Video Production / Shutterstock / Fotodom

Самолет, пытавшийся взлететь с аэродрома в городе Арнштадт (Германия), не смог сделать это из-за ежа, который выбрался на взлетную полосу. Об этом сообщило Bild.

По данным издания, когда сверхлегкий самолет B&F FK 9 после заправки вырулил на взлетно-посадочную полосу, он обнаружил там колючего зверя, который, как сообщили пилоты, «был занят поисками еды и не хотел освобождать место для нашего самолета».

Лишь через полчаса людям удалось выпроводить упрямого ежа на соседний луг. Подчеркивается, что незваный гость удалялся очень медленно и неохотно.

Ранее ученые напомнили россиянам, что, хотя еж считается полезным для огорода животным, поскольку поедает насекомых-вредителей, его все-таки следует прогонять с участка. Дело в том, что через укус этого животного можно заразиться бешенством, туляремией, герпесом и лептоспирозом. В летний период почти 10 процентов ежей больны. Вдобавок они переносят иксодовых клещей.

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