В армию России поставили больше девяти миллионов некачественных сухпайков

ТАСС: Грязинский пищевой комбинат обвинили в поставке некачественных сухпайков

В 2022-2023 годах в Вооруженные силы России было поставлено больше 9,1 миллиона некачественных сухпайков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Соответствующее обвинение было выдвинуто против уже арестованных руководителей Грязинского пищевого комбината.

Следствие полагает, что завышение цены на поставленные по двум государственным контрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 миллионов 115 тысяч 406 штук составило не менее 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, проведенное экспертами лабораторное исследование показало, что индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.

Ранее сообщалось, что арестованного экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова подозревают в растрате в особо крупном размере. Ему инкриминируют лоббирование интересов Грязинского пищевого комбината в Липецкой области. По версии следствия, арестованный создал систему поставок в войска некачественных сухпайков по завышенной стоимости. Говядина в этих рационах заменялась свининой и курятиной. В итоге падала энергетическая ценность пайков и находившиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащие не получали качественные продукты питания.