В Британии указали на крах ПВО Украины из-за ударов по Львову

Меркурис: Россия нанесла удары по Львову из-за краха украинской ПВО

Россия смогла нанести крупные удары по Львову из-за краха систем противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Российская армия нанесла достаточно крупный ракетный удар по украинской территории, в частности, было несколько ударов по Львову на западе страны (...). У меня создалось впечатление, что вся система ПВО Украины, по сути, рухнула», — отметил военный аналитик.

По мнению Меркуриса, российские ракеты «практически беспрепятственно» долетели до своих целей. Кроме того, эксперт указал на то, что во Львове расположен крупный логистический центр, куда поставляется «значительное количество военной помощи Запада».

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по контейнерному терминалу, складам в пригороде Львова, куда свозят технику и боеприпасы из Польши для Вооруженных сил Украины.