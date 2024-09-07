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04:30, 7 сентября 2024Экономика

В Минфине объяснили августовский рост профицита бюджета

Минфин: профицит бюджета в августе произошел из-за высокой динамики доходов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Августовский рост профицита бюджета произошел из-за высокой динамики доходов и низкого уровня расходов, сообщили РИА Новости в Минфине.

Второе явление характерно для сезона, отметили в ведомстве. Согласно данным министерства, в августе предварительно сложился профицит в размере 767 миллиардов рублей.

6 сентября в Минфине сообщили, что по итогам января-августа суммарные доходы российского бюджета увеличились на 35,5 процента к уровню того же периода 2023-го и достигли отметки в 23,029 триллиона рублей.

В ведомстве уточнили, что вышеуказанные данные являются предварительной оценкой, окончательные результаты станут известны позже. В части поступлений в бюджетную систему в целом наблюдается устойчивая положительная динамика на фоне годового прироста в 22 процента, резюмировали аналитики.

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      Сергей Грехов
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