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09:43, 7 сентября 2024Россия

В российском регионе мужчина готовил шашлыки и поджег 11-летнего сына

В Подмосковье отец случайно поджег 11-летнего сына, когда пытался разжечь мангал

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье мужчина пытался разжечь мангал, когда готовил шашлыки и случайно поджег 11-летнего сына. Об инциденте в российском регионе пишет Telegram-канал Shot.

ЧП произошло на даче в городском округе Серебряные Пруды, когда там отдыхала вся семья. В какой-то момент отец взял бутылку для розжига и расплескал содержимое, пока лил в мангал. Его сын находился рядом. Жидкость попала на него, а за ней на мальчика перекинулся и огонь. У школьника загорелась одежда. Отец самостоятельно пытался потушить пламя.

В результате ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него ожог второй степени — почти 50 процентов тела.

Ранее сообщалось, что в Махачкале 19-летняя студентка сгорела во время квеста.

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      Анна Габай
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