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22:05, 7 сентября 2024Из жизни

В теле «российского кита-шпиона» обнаружили пулю

WP: эколог Хауг рассказала о пуле в теле «российского кита-шпиона» Хвалдимира

Фото: Xinhua / Global Look Press

Эколог и основательница некоммерческой организации OneWhale Регина Хауг сообщила о том, что она видела пулю в туше белухи Хвалдимира, обнаруженной возле южных берегов Норвегии. Об этом она рассказала в интервью изданию The Washington Post.

«Сразу стало ясно, что в него кто-то стрелял. Было видно, что из его тела торчит пуля», — сказала она.

Организация OneWhale была создана с целью обеспечения защиты Хвалдимира. Вместе с группой по защите прав животных NOAH они подали заявление в правоохранительные органы Норвегии, а также в государственные учреждения, занимающиеся расследованием преступлений в сфере экологии.

Ранее зоозащитные организации сообщили, что на туше кита-белухи Хвалдимира были обнаружены огнестрельные ранения. Норвежская полиция объявила, что изучает полученные данные. Решение о начале расследования пока не принято.

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      Артём Верейкин
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