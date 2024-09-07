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03:11, 7 сентября 2024Мир

В США рассказали об отличиях вмешательства от влияния на выборы

Майоркас: в Вашингтоне разделяют вмешательство в выборы и влияние на них

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

В американской администрации разделают вмешательство в выборы президента и влияние на них, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, попытку «лишить избирателей их роли» можно считать вмешательством. «Влияние — это продвижение повестки в соцсетях, чтобы повлиять на электорат», — рассказал он.

Министр добавил, что по мнению Вашингтона, иностранные государства хотят «посеять раздор» в США.

Ранее представитель разведывательного сообщества США заявил, что Россия пытается повлиять на выборы президента страны. По его словам, Россия «начала попытки повлиять на некоторые группы избирателей» и «очернить конкретных» политиков. Кого именно и каким образом российская сторона хочет очернить, он не сообщил.

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      Марина Совина
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