В США рассказали об отличиях вмешательства от влияния на выборы

Майоркас: в Вашингтоне разделяют вмешательство в выборы и влияние на них

В американской администрации разделают вмешательство в выборы президента и влияние на них, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, попытку «лишить избирателей их роли» можно считать вмешательством. «Влияние — это продвижение повестки в соцсетях, чтобы повлиять на электорат», — рассказал он.

Министр добавил, что по мнению Вашингтона, иностранные государства хотят «посеять раздор» в США.

Ранее представитель разведывательного сообщества США заявил, что Россия пытается повлиять на выборы президента страны. По его словам, Россия «начала попытки повлиять на некоторые группы избирателей» и «очернить конкретных» политиков. Кого именно и каким образом российская сторона хочет очернить, он не сообщил.