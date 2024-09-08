Север Израиля подвергся обстрелу из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал около 50 запусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в воскресенье зафиксировала около 50 запусков снарядов с территории Ливана по северным районам страны. Об этом говорится в Telegram-канале израильских военных.

В частности, около 30 снарядов были зафиксированы в районе Верхней Галилеи, часть из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности. Также примерно 20 снарядов зафиксированы в районе Кирьят-Шмоны, большинство было сбито системами противовоздушной обороны. Последствия обстрелов не уточняются, данных о пострадавших не сообщается.

Ранее израильская армия заявила о подготовке к наступательным действиям на ливанском фронте. Начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви отметил, что комбинация очень ощутимых ударов по "Хезболлах" для снижения угроз жителям на севере, включая Голанские высоты, имеет очень большое значение вместе с подготовкой к наступлению. Он подчеркнул, что израильские военные активно занимаются этим вопросом.