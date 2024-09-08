Над российским регионом сбили несколько воздушных целей

Губернатор Гладков: над Белгородским районом сбили несколько воздушных целей

В небе над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что они были перехвачены над Белгородским районом. Предварительно, в результате случившегося пострадали три жителя села Никольское, среди них двое детей. Один ребенок получил черепно-мозговую травму и рваную рану ноги, его состояние оценивается как тяжелое.

Также был ранен брат мальчика, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Оба ребенка были госпитализированы.