Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:07, 8 сентября 2024Россия

Над российским регионом сбили несколько воздушных целей

Губернатор Гладков: над Белгородским районом сбили несколько воздушных целей

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В небе над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что они были перехвачены над Белгородским районом. Предварительно, в результате случившегося пострадали три жителя села Никольское, среди них двое детей. Один ребенок получил черепно-мозговую травму и рваную рану ноги, его состояние оценивается как тяжелое.

Также был ранен брат мальчика, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Оба ребенка были госпитализированы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Еще многое предстоит сделать». Песков поспорил с командиром спецназа «Ахмат» о победе России в спецоперации

      Над российским регионом сбили несколько воздушных целей

      Адвокат рассказал о судьбе арестованного имущества генерала Попова

      Экс-президент США отказался поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах

      Экс-депутат Европарламента призвал Францию вступить в БРИКС

      Топ-менеджер «Росатома» подтвердил получение взятки и не признал вину

      Китаец проработал 104 дня с одним выходным и умер

      Главный соперник Мадуро на выборах сбежал из Венесуэлы

      Россия отправила в Узбекистан четырнадцать оставшихся без присмотра родителей детей

      Прокуратура заинтересовалась массовой дракой в Краснодарском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше