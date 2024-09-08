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01:15, 8 сентября 2024Мир

В Британии обнаружили массовое захоронение сотен маленьких детей

Times: в Британии обнаружили массовое захоронение сотен младенцев

Фото: Hannah McKay / Reuters

В городе Олдем английского графства Большой Манчестер обнаружено необозначенное массовое захоронение детей. Об этом пишет Times.

В общей могиле находились останки 146 мертворожденных младенцев, 128 маленьких детей, а также 29 взрослых. Удалось установить личности лишь половины из них.

Это не единственное найденное захоронение, ранее схожие могилы вскрывались в графствах Ланкашир, Девон, в городах Мидлсбро и Хаддерсфилд. Издание поясняет, что подобные могилы могли появиться, поскольку до 1980-х годов захоронением мертворожденных детей в общих могилах занимались больницы, а не родители.

В 2019 году на территории школы King High School в городе Тампа (штат Флорида, США) было обнаружено кладбище со 145 захоронениями. Находку обнаружили с помощью георадара. Местность начали изучать после того, как появилась информация о захоронениях в том районе членов местной афроамериканской общины. Всего, предположительно, там могут быть захоронены более чем 230 человек. Последние похороны там состоялись примерно 75 лет назад. Трудности с поиском новых могил также связаны с тем, что многие из похороненных — младенцы и маленькие дети.

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      Марина Совина
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