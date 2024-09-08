Зеленский заявил о влиянии США на «некоторые моменты» мирного плана

Зеленский заявил о важности консультаций с США из-за «некоторых моментов»

Владимир Зеленский заявил о необходимости проконсультироваться с властями США при обсуждении мирного плана, так как от Вашингтона зависят «некоторые моменты». Об этом он рассказал в кулуарах экономического форума на озере Комо в Италии, передает агентство ANSA.

Он подчеркнул, что хотел бы предоставить свой план действующему президенту США Джо Байдену и его двум возможным преемникам на этом посту — Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, речь идет о «конкретном оборонном пакете», реализация которого позволит сдержать Россию и остановить боевые действия.

«Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить обратную связь. Мы хотим гарантий», — сказал Зеленский, подчеркнув, что от США зависят «некоторые моменты».

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что в качестве своего последнего отчаянного хода Владимир Зеленский попытается вовлечь США в прямой конфликт с Россией. По его мнению, в Киеве верят, что смогут победить Россию при участии американских войск.