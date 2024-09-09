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17:46, 9 сентября 2024Ценности

58-летняя Синди Кроуфорд показала внешность без макияжа

Фото: @cindycrawford

Американская супермодель Синди Кроуфорд показала естественную внешность без косметики и укладки. Соответствующая публикация появилась на странице манекенщицы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала на рынке в джинсовой рубашке и белой расклешенной юбке с цветочным принтом. В качестве аксессуаров она выбрала соломенную шляпу, золотую цепочку с кулоном и бежевый шопер.

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При этом на кадре видно, что звезда отказалась от макияжа и прически, распустив прямые темные волосы. В руках Кроуфорд держала большой стакан с напитком.

Ранее в сентябре Синди Кроуфорд снялась в рубашке на голое тело.

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      Екатерина Ештокина
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