Иностранца осудили на 9,5 года за совершенную 29 лет назад расправу над россиянкой

В Абакане осудили на 9,5 года уроженца Кыргызстана, убившего женщину в 1995 году

В Абакане суд приговорил к 9,5 года лишения свободы 53-летнего уроженца Кыргызстана, расправившегося с женщиной 29 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мужчина признан виновным по пункту «а» статьи 102 («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений») УК РСФСР. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осенью 1995 года осужденный приехал в Хакасию и организовал бизнес по торговле одеждой. Однако дела шли не так успешно, как он планировал. Тогда мужчина решил вернутся в Кыргызстан. Перед этим он захотел похитить деньги знакомого предпринимателя.

Утром 8 марта он пришел в дом к мужчине. Дверь открыла его родственница. Иностранец под вымышленным предлогом ожидания бизнесмена вошел в жилище, а затем ударил кулаком и деталью от швейной машинки пострадавшую. Он удушил ее капроновой веревкой и похитил 3,2 миллиона рублей.

Следователи долгое время не могли установить личность преступника, но в 2024 году повторно изучили материалы дела и задержали его.

Ранее в Москве задержали 51-летнего мужчину, расправившегося с 30-летним собутыльником 30 лет назад.