В России начали активнее брать на работу инвалидов

«Ъ»: уровень занятости и число вакансий для инвалидов в России резко выросли

В последние годы в России наблюдается рост занятости среди инвалидов в трудоспособном возрасте. В 2015 году она составляла 15,9 процента, а в 2023-м — 19,8 процента. Об этом со ссылкой на утвержденной правительством Концепции по повышению уровня занятости инвалидов на период до 2030 года и приведенную в ней статистику пишет «Коммерсантъ».

В общей сложности трудоустроены на конец прошлого года были 4,2 миллиона инвалидов. В основной это лица с инвалидностью второй и третьей групп (40 и 45 процентов соответственно), которые могут трудиться при наличии подходящих условий.

Руководитель направления клиентской эффективности рекрутинговой платформы hh.ru Наталья Данина также отметила резкий рост вакансий для инвалидов. С 2019 по 2024 год их доля от общего числа предложений работы увеличилась в два раза — с 1,5 процента до 3,2 процента. По ее оценке, на ситуацию мог повлиять усилившийся кадровый голод в стране.

По данным правительства, чаще всего инвалиды заняты на обрабатывающих производствах (13,2 процента от общего числа задействованных в этой категории граждан трудоспособного возраста), в образовании (12,7 процента), здравоохранении и социальном обеспечении (11,9 процента), торговле (11,1 процента).

Ранее сообщалось, что из-за кадрового дефицита бизнес в России старается «вербовать» на работу школьников. При этом затраты на обучение в прошлые годы окупались далеко не всегда.