Алаудинов: ВСУ скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области скоро выдохнутся с большими ежедневными потерями техники и личного состава. На это указал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Подразделения, которые сегодня стоят на суджанском направлении, уничтожили две ББМ (боевые бронированные машины), один пикап, один микроавтобус — это все с противником, одну установку самоходную артиллерийскую, одну пушку», — отметил он.

По словам Алаудинова, «противник несет очень большие потери». Генерал-майор также выразил мнение, что в скором времени ВСУ «скоро выдохнутся».

Ранее Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью атаки на Курскую область хотели замедлить продвижение Российской армии в зоне специальной военной операции, но это только ускорило ход наступления. Командир спецназа «Ахмат» также добавил, что Украина планировала взять под контроль Курскую атомную электростанцию, чтобы шантажировать Россию.

Кроме того, ранее командир спецназа «Ахмат» отмечал, что украинские войска «выжигаются» на кореневском направлении, где выстроена оборона российских сил.