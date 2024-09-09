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19:21, 9 сентября 2024Мир

Байден одобрил поставки кассетных снарядов Украине

Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине, несмотря на критику

Фото: Chris Kleponis / CNP Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине в период с июля 2023 года по апрель 2024 года, несмотря на критику со стороны ООН и лидеров 21 страны. Об этом стало известно из доклада женевской организации «Коалиция по кассетным боеприпасам» (CMC) за 2024 год, опубликованного на официальном сайте организации.

«В период с июля 2023 года по апрель 2024 года президент Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов США Украине для использования в войне с Россией», — говорится в тексте.

Согласно документу, США не раскрыли количество кассетных боеприпасов, которые они поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ), или информацию о конкретных типах и количестве их неразорвавшихся боеприпасов.

Также уточняется, что мировые лидеры из 21 страны выразили обеспокоенность в связи с действиями США. Данное решение американского правительства также получило широкую огласку в СМИ и подверглось критике со стороны официальных лиц ООН.

Ранее стало известно, что страны НАТО могут привлечь своих пилотов истребителей F-16 в отставке к обучению летчиков ВСУ. Кроме того, Вашингтон и Киев также обсуждают снятие запрета на использование американского оружия для ударов вглубь России.

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      Виктория Кондратьева
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